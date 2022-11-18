В Петербурге здание РАНХиГС не вернется к РПЦ еще пять лет

В Петербурге здание РАНХиГС не вернется к РПЦ еще пять лет
Фото: Pexels

Здание одного из корпусов РАНХиГС, расположенное на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, останется во владении учебного заведения, несмотря на желание РПЦ его вернуть.

«Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это здание», – рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем telegram-канале, отметив, что учебный процесс прерывать нельзя.

В связи с этим, подчеркнул он, сначала необходимо найти новые площади для университета. В связи с этим РАНХиГС продолжит оставаться в здании следующие пять лет после его передачи приходу Крестовоздвиженского собора.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге земельный участок и здание, находящиеся во владении частной компании, хотят изъять для строительства Витебской развязки.

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