Недвижимость частной компании хотят изъять для строительства Витебской развязки

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга планирует изъять земельный участок и нежилое строение у компании «Управление механизации № 4». Соответствующие документы были опубликованы в картотеке дел регионального Арбитражного суда.

Администрация Северной столицы рассчитывает выкупить территорию в 3,8 тысячи квадратных метров, а также здание в 1,4 тысячи «квадратов». За это в Смольном готовы заплатить около 70 миллионов рублей, а также почти 3 миллиона компенсации убытков и упущенной прибыли.

Длина Витебской развязки оценивается в 2,6 километра. В нее будут входить шесть полос, на которых будет разрешено движение до 110 километров в час. Пропускная способность развязки будет достигать 70 тысяч единиц транспорта ежедневно. Магистраль планируют построить к 2024 году.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на проспекте Культуры обновили систему уличного освещения. В рамках работ были установлены более 400 новых светильников.