Да будет свет: на проспекте Культуры установили 400 новых светильников

Да будет свет: на проспекте Культуры установили 400 новых светильников
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге провели реконструкцию осветительной системы на проспекте Культуры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вдоль проезжей части, боковых проездов, тротуаров смонтированы металлические опоры, установлены 405 современных светильников», – говорится в публикации.

Также отмечается, что дополнительное освещение было организовано на пешеходных переходах и перекрестках. Обновленное оборудование способствует снижению расходов на эксплуатацию, а также трат на электричество.

При этом в 2022 году запланировано строительство, а также работы по реконструкции и капитальному ремонту осветительных систем на 36 улицах. Большая часть проектов уже завершена, уточнили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что россиян предупредили об изменениях в системе полисов ОМС с 1 декабря.

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