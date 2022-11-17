Россиян предупредили об изменениях в системе полисов ОМС с 1 декабря

В России с начала зимы начнут действовать нововведения в сфере здравоохранения. Об это рассказала специалист.

С 1 декабря в России начнет действовать новый порядок ведения учета в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова пояснила, что именно изменится для россиян и поменяется ли государственная медпомощь.

Как сообщает агентство «Прайм», ОМС обновят с целью консолидации информации о пациентах, получавших помощь на региональном и федеральном уровнях, в единый реестр данных. В баз данных будут вводиться сведения о месте пребывания гражданина и месте выдачи полиса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия достойно справилась с пандемией коронавируса. По сей день во всем мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции.