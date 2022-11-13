Министр Мурашко: Россия достойно справилась с пандемией коронавируса

Глава Минздрава отметил вклад Кремля в мировую борьбу с ковидом. Он напомнил о помощи Москвы другим государствам.

По сей день во всем мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Но России удалось не только достойно справиться с ней, но и помочь нуждающимся странам. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по видеоконференции в рамках саммита G20.

Как сообщают РИА новости, Мурашко пояснил, что оказав помощь другим странам, Россия сделала большой вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения. Кремль направил в несколько государств специальные миссии, которые были призваны помочь справиться с болезнью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России сформируют запас препаратов на четыре месяца. Причина в проблемах с логистикой, возникших ранее. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.