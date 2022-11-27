Второй «Балтиец» поедет по красной линии петербургского метро 28 ноября

Еще один состав «Балтиец» будет запущен на красную линию метро Санкт-Петербурга. Он начнет перевозить горожан с понедельника, 28 ноября.

Первый поезд новой модели был запущен 12 ноября. В новых составах могут ехать одновременно 1,5 тысячи пассажиров. Этого удалось достичь благодаря расширению вагонов «Балтийца», теперь они стали просторнее. Также были увеличены дверные проемы, что способствует сокращению времени посадки и высадки на станциях.

Как сообщает «МК в Питере», составы были разработаны «Трансмашхолдинг» специально для метрополитена Северной столицы. У новых поездов отечественный тяговый привод и автономный ход. К 2031 году в Санкт-Петербурге появится 950 таких вагонов – около 50% всего парка.

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