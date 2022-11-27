Второй «Балтиец» поедет по красной линии петербургского метро 28 ноября

Второй «Балтиец» поедет по красной линии петербургского метро 28 ноября
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Еще один состав «Балтиец» будет запущен на красную линию метро Санкт-Петербурга. Он начнет перевозить горожан с понедельника, 28 ноября.

Первый поезд новой модели был запущен 12 ноября. В новых составах могут ехать одновременно 1,5 тысячи пассажиров. Этого удалось достичь благодаря расширению вагонов «Балтийца», теперь они стали просторнее. Также были увеличены дверные проемы, что способствует сокращению времени посадки и высадки на станциях.

Как сообщает «МК в Питере», составы были разработаны «Трансмашхолдинг» специально для метрополитена Северной столицы. У новых поездов отечественный тяговый привод и автономный ход. К 2031 году в Санкт-Петербурге появится 950 таких вагонов – около 50% всего парка.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что что полосу КАД у развязки с Парашютной перекроют из-за ремонта.

Балтиец метро метрополитен петербурга


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ледяные дожди дошли до Петербурга и Ленобласти
В Петербурге заключили под стражу мужчину, который избил соседа по самолету
В Выборгском районе 15 пожарных тушили огонь в коммуналке
«Мать-героиня» из Петербурга воспитывает 13 детей
В Пушкинском районе потушили строительный вагон
Второй «Балтиец» поедет по красной линии петербургского метро 28 ноября
Россиянам рассказали, как выбрать брокера
Исход матча «Зенита» и «Спартака» решило пенальти