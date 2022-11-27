Полосу КАД у развязки с Парашютной перекроют из-за ремонта

В связи с ремонтными работами одна из полос движения на внешнем кольце КАД у развязки с Парашютной улицей будет перекрыта в период с 28 по 1 декабря. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)», – говорится в сообщении.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, движение будет ограничено в связи с проведением работ «по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона».

Также отмечается, что сведения о вводимых ограничениях будут выведенына табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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