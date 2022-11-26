«НАМИ» выкупил петербургский завод «Nissan»

«НАМИ» выкупил петербургский завод «Nissan»
Фото: unsplash

ФГУП «НАМИ» и Nissan подписали соглашение о покупке «Nissan Manufacturing Rus». Об этом сообщили в официальном telegram-канале организации.

«В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус”) перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП “НАМИ”» – говорится в сообщении.

Отмечается, что научный центр «НАМИ» приобрел производственные и научно-исследовательские мощности Nissan на территории Санкт-Петербурга, а также центр продаж и маркетинга в столице.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что санкт-петербургский «Зенит» и «АВТОВАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В рамках соглашения бренд LADA станет партнером команды.

Nissan


 

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