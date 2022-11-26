Петербургский «Зенит» и LADA стали партнерами

Петербургский «Зенит» и LADA стали партнерами
Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга и АО «АВТОВАЗ» объявили о сотрудничестве, в рамках которого бренд LADA стал официальным партнером команды. Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации.

«Футбольный клуб “Зенит” и АО “АВТОВАЗ” объявляют о соглашении, в рамках которого бренд LADA становится официальным автомобильным партнером клуба», – говорится в обращении к фанатам футбольного клуба.

Также отмечается, что дополнительная информация о сотрудничестве между спортивной организацией и автопроизводителем будут обнародованы на брифинге, который пройдет перед матчем между «Зенитом» – «Спартаком».

Пронаблюдать за противостоянием двух клубов болельщики смогут 27 ноября на «Газпром Арене».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в феврале 2022 года стартует выпуск новых грузовиков от «Камаза».

"Зенит" LADA автоваз


 

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