В феврале 2022 года стартует выпуск новых грузовиков от «Камаза»

«КамАЗ» с февраля следующего года запустит полномасштабный выпуск грузовых машин поколения К5, для которых будут использованы компоненты, не зависящие от поставок из недружественных России государств.

«Несмотря на введенные против компании санкции, «Камаз» продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5. Ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук соответственно», – процитировали слова вице-премьера и главы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на завод в официальном telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что в выпускаемых с 2023 года грузовиках поколения К5 планируется использовать компоненты, на которые не повлияет ситуация с поставками из недружественных России стран.

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