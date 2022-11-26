В Петербурге тюрьма «Кресты» перейдет к ДОМ.РФ

В Петербурге тюрьма «Кресты» перейдет к ДОМ.РФ
Фото: скриншот Google Maps

Госкомпания ДОМ.РФ. должна решить, какие функции получит территория бывшего следственного изолятора «Кресты». При этом необходимо, чтобы она осталось частью туристической структуры Санкт-Петербурга.

«На текущий момент в ДОМ.РФ идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры», – сообщили ТАСС в пресс-службе госкомпании.

В планах ДОМ.РФ консультации с администрацией Северной столицы, а также экспертами, жителями города и возможными инвесторами, у которых есть необходимый опыт работы с уникальными архитектурными и историческими объектами.

Так планируется вернуть «Кресты» в городскую жизнь, оставив их частью туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга. При этом у тюремного комплекса появятся новые функции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что беседка из фильма «Брат» со Смоленского кладбища отправилась на реставрацию. Вандалы слишком часто жгли в ней костры, а коррозия уничтожила кровлю. Это показало обследование.

Дом.рф кресты сизо


 

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