Беседка из фильма «Брат» со Смоленского кладбища отправилась на реставрацию

Беседка из фильма «Брат» со Смоленского кладбища отправилась на реставрацию
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Вандалы слишком часто жгли в ней костры, а коррозия уничтожила кровлю. Это показало обследование.

Петербургские реставраторы решили разобрать каркас склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. Беседка фигурирует в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат». Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП).

После проведения обследования, специалисты пришли к выводу, что склеп находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Из-за сильной коррозии металла в кровле появились отверстия. Из-за того, что вандалы регулярно разводили костры, многие элементы мемориального сооружения покрыты копотью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге похоронили жертв красного террора. В братской могиле похоронили остатки 94 человек. Личности 16 из них удалось идентифицировать.

новости СПб реставрация смоленское кладбище


 

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