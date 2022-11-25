Беседка из фильма «Брат» со Смоленского кладбища отправилась на реставрацию

Вандалы слишком часто жгли в ней костры, а коррозия уничтожила кровлю. Это показало обследование.

Петербургские реставраторы решили разобрать каркас склепа семьи генерала Александра фон Бекмана на Смоленском лютеранском кладбище. Беседка фигурирует в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат». Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по охране памятников (КГИОП).

После проведения обследования, специалисты пришли к выводу, что склеп находится в аварийном состоянии и может обрушиться. Из-за сильной коррозии металла в кровле появились отверстия. Из-за того, что вандалы регулярно разводили костры, многие элементы мемориального сооружения покрыты копотью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге похоронили жертв красного террора. В братской могиле похоронили остатки 94 человек. Личности 16 из них удалось идентифицировать.