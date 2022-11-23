В Петербурге похоронили жертв красного террора

Останки тех, кто был расстрелян в Петропавловской крепости во время Гражданской войны, сегодня, 23 ноября, были захоронены на кладбище «Памяти жертв 9 января».

На нем состоялось прощание с убитыми Петропавловской крепости, когда-то являвшейся местом казней и захоронения жертв красного террора. В братской могиле похоронили остатки 94 человек. Личности 16 из них удалось идентифицировать. В результате исследований выяснилось, что все жертвы относятся к 1917-1921 годам.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалисты проводили раскопки на Заячьем острове в течение четырех лет – с 2010 по 2014 годы. За этот период археологи обнаружили останки 160 человек на территории Петропавловской крепости между левым фасом Головкина бастиона и Кронверкским проливом.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что pакон о запрете на списания пенсий детей-инвалидов прошел первое чтение в Госдуме.