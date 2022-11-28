За один день в Петербурге пропали пятеро детей

За один день в Петербурге пропали пятеро детей
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге только за один день без вести пропали пятеро детей-подростков. Все они в возрасте от 13 до 17 лет.

Например, в Выборгском районе города полиция объявила в розыск 17-летнюю девочку и 14-летнего мальчика. Ребята состоят на учете в полиции и уже не раз сбегали.

Еще один ребенок, 16-летняя девочка, пропала в Петродворцовом районе, однако ранее побегов за девочкой не замечали. Также полиция проводит поиски 13-летней девочки, которая состоит на учете по делам несовершеннолетних. Предполагается, что девочка находится в Петроградском районе.

Помимо этого, числится пропавшим без вести 17-летний мальчик из Колинского района, сообщает «Мойка 78».

По статистике МВД, ежегодно в России пропадают порядка 40 тысяч детей. Однако уточняется, что в первый месяц находятся порядка 90% пропавших.

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