Федеральный Роспотребнадзор опроверг информацию о возвращении пограничного ковид-контроля

Роспотребнадзор РФ назвал фейком сообщения о возвращении пограничного ковидного контроля, как это делалось в пиковые периоды пандемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Как пояснили в ведомстве, постановление Главного государственного санитарного врача гласит о том, что применение тестирования возможно. Однако это правило касается только тех туристов, которые прибыли из стран с тяжелой эпидемической ситуацией.

В то же время в ведомстве добавили, что не отменяется требование по заполнению анкет для возвращающихся из-за границы. Россияне могут это сделать на портале госуслуг. В то же время о введении новых ограничительных мер речи на данный момент не идет.

Напомним, Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 27 ноября. В частности, в Калининградской области выявлено 579 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 69 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 405 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.