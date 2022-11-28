В Петербурге формируется почва для проведения российского Оскара

Россия, кажется, все дальше дрейфует от главной премии в области кинематографа – Оскара. Так, в 2023 году в конкурсной программе номинантов от нашей страны точно не будет. А с 2024 – правила для участников, похоже, не дадут прорваться отечественным фильмам через толерантную повестку. На лицо – необходимость российского аналога. И создать его можно в Петербурге.

Если отбросить политические предрассудки, станет ясно, что путь для российских киношников на красную дорожку в США закроется совсем скоро. Но по новым правилам американской киноакадемии, вступающим в действие в 2024 году, в фильмах-номинантах обязательно должны присутствовать афроамериканцы, не менее 30 процентов второстепенных и эпизодических ролей должны играть женщины, представители расовых и этнических групп и люди с ограниченными возможностями. Такая жесткая цензура в искусстве, похоже, не будет пользоваться спросом у российского зрителя, а снимать картины только ради статуэтки киношники вряд ли будут.

При этом, кажется, что на фоне отмены русской культуры на Западе Петербург мог бы стать местом проведения российской альтернативы Оскара. Причем фестиваль можно сделать не локальным для российских киношников, а международным.

Вместе с этим, лакуна в фестивальном расписании отечественных кинематографистов, образовывается не только из-за отказа россиян участвовать в Оскаре, но и с отменой сочинского фестиваля «Кинотавр». В этом году мероприятие не проводили, что будет дальше – остается только гадать. Можно было бы, конечно, своеобразно обновить фестиваль, перенеся его в Петербург. Но, по словам культурного вице-губернатора Бориса Пиотровского, Смольный на этот процесс повлиять не может – решение остается за Министерством культуры под руководством Ольги Любимовой.

«Кинотавр» — сложившийся бренд со своими традициями. Фестиваль курирует Министерство культуры Российской Федерации (далее — Минкультуры России). В этой связи решение о проведении данного фестиваля будет принимать Минкультуры России», — говорится в ответе Пиотровского на вопросы корреспондента «Газеты.Спб» о возможности перенести «Кинотавр» в Северную столицу.

При этом на берегах Невы проходит сразу несколько мероприятий, но которые, кажется, уступают в масштабе тому же Московскому международному кинофестивалю (230 участников за 2022 год). Речь идет о фестивале «Виват кино России!» (около 130 фильмов), который даже своим названием четко ограничивает географию участников, кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет!» (35 номинантов) и «Международном кинофестивале символических искусств». Они, конечно, создают некий ландшафт, но тектонических изменений на рынке киноиндустрии ни Петербурга, ни России в целом не запускают.

При этом почва для создания сильного бренда а-ля русский Оскар в Северной столице все же есть. Как минимум такое мероприятие хорошо ляжет на процесс обновления киностудии «Ленфильм». Вместе с этим в Петербурге работают сразу несколько крупных частных компаний, специализирующихся на съемках больших картин. Причем в Смольном признают, что они – важные участники рынка и даже заслуживают субсидии.

«Подобные проекты привлекают деятелей киноискусства из разных стран, способствуют укреплению и расширению культурных связей России, популяризируют ее достижения в сфере кинематографии», — сообщил Борис Пиотровский.

Понятно, что престиж кинофестиваля нарабатывается годами, некогда и «Кинотавр» был небольшим подмосковным фестивалем. Однако, Петербургу можно уже сейчас начинать искать свое место на международной кинематографической арене. А учитывая все пертурбации на рынке не исключено, что за несколько лет можно будет построить сильный бренд, который привлечет иностранцев. Вместе с этим, Северная столица может превратится и в большую съемочную площадку, как, например, Будапешт. Ведь снимать в России, кажется, должно быть дешевле, чем в той же Европе.

Причем, привлечь к созданию нового международного кинофестиваля можно, например, Никиту Михалкова. Он уже предложил создать Евразийскую киноакадемию, которая будет выдавать альтернативный Оскар. «Пробу пера» он также мог бы провести в Петербурге.