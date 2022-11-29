Судебные приставы в Лужском районе Ленинградской области взыскивают долги перед филиалом АО «Газпром теплоэнерго»

Совместные рейды, которые проводят сотрудники ФССП и филиала АО «Газпром теплоэнерго», позволяют выявлять имущество должников, чтобы наложить на него арест и реализовать в счет погашения задолженности перед поставщиком тепловой энергии. В отношении 216 неплательщиков возбуждены исполнительные производства, с начала года уже взыскано порядка 1 млн рублей.

В отношении неплательщиков судебные приставы применяют меры принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на заработную плату. За неисполнение решения суда на должника накладываются штрафные санкции. Временно может быть ограничен выезд за пределы РФ или наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

К таким крайним мерам, как арест имущества, приходится прибегать в крайних случаях, пояснили в филиале АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области. С потребителями тепловой энергии постоянно ведется разъяснительная работа, цель которой — указать на негативные последствия несвоевременной или неполной оплаты потребленной тепловой энергии.

Так, в результате образования долга могут быть наложены штрафные санкции — начисление пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ начинается с 31-годня просрочки. С 91-го дня пени увеличивается до 1/130 ставки, которая рассчитывается на момент фактической оплаты. Согласно ст.155 Жилищного кодекса РФ, мера касается должников-физлиц и собственников помещений в МКД и жилых домах.

Должники сталкиваются и с другими сложностями — они не могут получить госсубсидию и компенсацию расходов на оплату ЖКУ, а также взять кредит в банке (информация о наличии непогашенного долга может попасть в бюро кредитных историй и стать известна кредитору).

С целью снижения просроченной задолженности филиал ведет активную претензионно-исковую работу. С начала текущего года в суды Ленинградской области было подано 934 иска в отношении неплательщиков-физлиц, которые также обязаны возместить все судебные расходы.

Своевременные платежи, которые вносятся потребителями тепловой энергии, позволяют филиалу АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области финансировать проведение ремонтных работ на тепловых сетях. Если оплата не поступает, ремонтная программа может оказаться под вопросом, как и бесперебойная подача тепла потребителям. Их качественное снабжение теплом и горячей водой — основная задача филиала, напомнили в компании. Для этого требуется обеспечить безаварийную работу генерирующего оборудования в 45 котельных и теплосетей общей протяженностью 387 км.

Для оплаты коммунальных услуг можно воспользоваться различными сервисами, в том числе порталом Госуслуг, сайтом АО «ЕИРЦ ЛО», мобильными приложениями банков и т.п., либо внести средства через «Почту России», в офисе компании и другими удобными способами.

Информацию о текущей задолженности и другим интересующим вопросам потребители теплоэнергии могут получить по телефону отдела сбыта филиала или обратившись на его электронную почту.