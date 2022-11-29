Петербург стал главным бенефициаром закрытия заграницы для туристов

Туристические потоки Петербурга бьют прошлогодние рекорды, несмотря на отсутствие в городе постоянных потоков иностранцев: многочисленных групп из Китая, Финляндии и самостоятельных путешественников из дальнего зарубежья. Похоже, что Северная столица стала главным выгодоприобретателем изменения предпочтений российских путешественников. Свою роль в этом сыграл качественный сервис.

Согласно последним данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, который курирует в том числе и туризм, за неполный 2022 год в Северную столицу прибыло 7 млн туристов. Для сравнения за весь прошлый – их было чуть больше 6 млн. Правда, до показателей допандемийного 2019 года, когда город, по данным Смольного, посетило около 9 млн путешественников добраться не удалось, все-таки тренд для экономики благоприятный. К тому же создан он в большинстве своем исключительно россиянами. Если в Китае отменят политику нулевой терпимости к ковиду, не исключено, что в следующем году мы увидим взрывной рост посещаемость Петербурга – до локдаунов к берегам Невы приезжало больше 1 млн жителей Поднебесной ежегодно.

Причем, растут и траты туристов в Петербурге. Если в прошлом году средний чек путешественника составлял 32 тыс., то сейчас уже 44 тыс рублей. Только за шесть месяцев 2022, суммарные траты путешественников составили 145 млрд рублей. Не исключено, что к концу года этот показатель может удвоиться.

Эксперты при этом отмечают, что для благоприятного развития внутреннего туризма в Петербурга сложились сразу несколько факторов. По сравнению с менее популярными и отдаленными от центра направлениями, например, Дальним Востоком или Алтаем, поездки в город на Неве выходят дешевле. Вместе с этим развитая информационная сеть ориентирует путешественников не только на ключевые достопримечательности, но и по малоизвестным местам. К этому добавляется и транспортная доступность туристических локаций: на Алтае или Кавказских Минеральных водах путешественники не могут за час самостоятельно добраться до нужных мест, приходится заказывать либо экскурсию, либо индивидуального гида с машиной. В Северной столице же до всего можно доехать, если не на автобусе, то на электричке. И последняя приправа для успеха – это традиции гостеприимства.

«Мне кажется, ни у кого не стоит вопроса, чем заниматься в Петербурге. Сейчас это дешевая альтернатива закрытой Европы: красивый исторический город с сильными символами, уровень сервиса такой же, а стоимость в разы ниже. Это мировой туристический мегаполис, тут давно выучили, что клиент всегда прав. У меня были случаи, когда туристы жаловались на несоответствие цена-качества в провинции, например, номера с 40-летним ремонтом сдаются по цене люкса в пятизвездочном отеле в Турции. Но с Петербургом проблем не было никогда, здесь работают на то, чтобы турист вернулся в новом сезоне, а не вспоминал отпуск как страшный сон», — рассказала «Газете.СПб» туристический агент Оксана Васильева.

Это же подтверждают и данные комитета по развитию туризма. На тематической встрече в Смольном чиновники заявили, что число тех, кто приезжает по несколько раз растет. Поэтому эксперты отрасли работают над тем, чтобы те, кто уже был в Эрмитаже, не скучали.

«Очевидно, многие туристы приезжают уже не в первый раз. Заметно расширяется география регионов, откуда прибывают наши гости. Им мы стараемся всеми доступными средствами рассказывать о многообразии туристских возможностей Северной столицы. Конечно, всегда остаются наши великие музеи – Эрмитаж, Русский музей, Царское село, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость. Но и у них регулярно происходит много нового», — заявлял тогда глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В частности, в планах Смольного реализовать проект «Новая культурная и туристская география Санкт‑Петербурга». Его уже предложили крупным туристическим агентствам. Он включает в себя как 18 основных зон по самым разным направлениям туризма – от образовательного и промышленного, до рекреационно-оздоровительного, свадебного и гастрономического туризма, которые сегодня развиваются и набирают популярность в нашем городе.