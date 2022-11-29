Каждая пятая компания из Петербурга отказалась проводить новогодний корпоратив

Примерно каждая пятая компания из Санкт-Петербурга приняла решение отказаться от проведения новогодних корпоративов, а каждая третья еще думает, как поступить.

При этом 23% компаний уже совершенно точно определились, что проведут корпоратив в офисе. Примерно 21% заявили, что запланировали новогоднюю вечеринку в ресторане.

Еще порядка 3% уедут отмечать Новый год за город. Из отказавшихся от празднований каждая девятая компания назвала в качестве причины сложную экономическую ситуацию (11%). Еще в 10% компаний попросту нет традиции отмечать Новый год совместно с коллегами. В каждой третьей компании (32%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

В целом по стране корпоратив в офисе планируют чаще, чем в первые годы пандемии коронавируса. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009), приводит данные портал SuperJob.

В целом же сами участники рынка сходятся во мнении, что число корпоративов значительно сократится. Многие компании стали действовать по примеру региональных властей, так или иначе отказываясь от массовых празднований. Кроме этого, нет особо и забронированных крупных мероприятий с выступлением артистов, говорят эксперты.

«70% компаний, планировавших в этом году провести новогодние корпоративы, отменили их из-за несвоевременности развлекательных мероприятий», — отметил гендиректор «Аэроклуб Тур» Андрей Зинковецкий в разговоре с «Коммерсантом».

Соглашается с ним и директор сети агентств по организации праздников «Квестория» Алексей Корсун. По его словам, произошло много отмен новогодних корпоративов, есть и отмены празднования дней рождения.

«Много отмен корпоративов на Новый год из-за неопределенности ситуации. Да и на фоне геополитической ситуации многие дни рождения с «Квесторией» отменились», — отметил он в разговоре с Gazeta.SPb.

В то же время Алексей Корсун обратил внимание на то, что клиенты всё же оставляют в планах детские праздники.

Кроме этого, возрос интерес к проведению онлайн-мероприятий для тимбилдинга у компаний, в которых работают сотрудники из разных городов и стран. По мнению Корсуна, на это повлияло в том числе и усиление такого явления, как релокация.