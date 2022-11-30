Спецназ устроил проверку на заводе Toyota в Петербурге

Внеплановая проверка соблюдения требования налогового и трудового законодательства состоялась в среду, 30 ноября, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что безопасность всей процедуры обеспечивается силами Росгвардии и спецназа.

«На заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности», – сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно опубликованной информации, в проверке принимают участие представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции.

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