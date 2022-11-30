В Петроградском районе Петербурга перекроют улицу со 2 декабря

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в период с 2 декабря 2022 года по 15 октября 2024 года введут ограничение на движение транспорта по улице Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева.
Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, ограничения вводятся в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи.
«Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ», – подчеркнули в официальном telegram-канале Смольного.
Водителям рекомендуется планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, а также обращать особое внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков ремонтных работ.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам не разрешат ездить по перекрестку Удаловской и Новодеревенской улиц.