В Петроградском районе Петербурга перекроют улицу со 2 декабря

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в период с 2 декабря 2022 года по 15 октября 2024 года введут ограничение на движение транспорта по улице Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, ограничения вводятся в связи с производством работ по размещению пешеходной галереи.

«Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ», – подчеркнули в официальном telegram-канале Смольного.

Водителям рекомендуется планировать маршруты с учетом вводимых ограничений, а также обращать особое внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков ремонтных работ.