Петербуржцам не разрешат ездить по перекрестку Удаловской и Новодеревенской улиц

Петербуржцам не разрешат ездить по перекрестку Удаловской и Новодеревенской улиц
Фото: Unplash

С 1 декабря в Петербурге вновь вводятся временные ограничения на движение транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщает местная ГАТИ.

Так, в Пушкинском районе с 1 декабря 2022 года по 30 июля 2023 года не получится проехать по перекрестку Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского. Причина – проведение ремонтных работ.

Во Фрунзенском районе с 1 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года из-за прокладки электрокабеля ограничивается движение транспорта у дома 2 по Витебской Сортировочной улице.

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