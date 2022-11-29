Петербуржцам не разрешат ездить по перекрестку Удаловской и Новодеревенской улиц

С 1 декабря в Петербурге вновь вводятся временные ограничения на движение транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщает местная ГАТИ.

Так, в Пушкинском районе с 1 декабря 2022 года по 30 июля 2023 года не получится проехать по перекрестку Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского. Причина – проведение ремонтных работ.

Во Фрунзенском районе с 1 декабря 2022 года по 9 февраля 2023 года из-за прокладки электрокабеля ограничивается движение транспорта у дома 2 по Витебской Сортировочной улице.