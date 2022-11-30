Синоптик Колесов рассказал, с чего начнется зима в Петербурге

Синоптик Колесов рассказал, с чего начнется зима в Петербурге
Фото: Unsplash

В первые дни декабря жителей Санкт-Петербурга ждет незначительное похолодание. На будущей неделе ожидается температура в диапазоне -5…-10 градусов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на начальника городского Гидрометцентра Александра Колесова, погоду определит антициклон, установившийся над Северной столицей и Ленинградской областью 20 ноября.

«Постоянно дуют восточные ветры. Сейчас в атмосфере ничего пока не меняется, так что в зиму мы входим с морозной погодой», – отметил Александр Колесов, добавив, что сейчас в городе наблюдается крайне высокое атмосферное давление – 780 миллиметров ртутного столба.

Также следует указать, что декабрь, согласно прогнозам, должен быть «по-настоящему зимним»: температура опустится на 1-2 градуса ниже нормы. При этом во второй половине месяца в Санкт-Петербург придет больше осадков в виде снега.

Александр Колесов зима минусовая погода


 

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