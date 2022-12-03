Праздник с огоньком: как правильно выбрать фейерверки

Многие праздники, а тем более Новый год, не обходятся без запуска фейерверков. Зрелище яркое, впечатляющее и запоминающееся. Но вместе с тем и рискованное. . По данным МЧС, с травмами от петард каждый год госпитализируют около 1 тысячи человек, при этом половину из них – в ночь с 31 декабря на 1 января. Рассказываем, как правильно подобрать фейерверки.

Где покупать и на что обратить внимание

Покупать фейерверки и петарды стоит только в специализированных магазинах или в отделах торговых центров. Отметим, что такой торговой точки должна быть лицензия Минпромторга. Не стоит покупать пиротехнические изделия на рынках или из автомобиля. При покупке стоит обратить внимание на сами витрины: продажа должна быть организована так, чтобы посетители не смогли дотронуться до товаров. Рассматривая товар, в первую очередь обратите внимание на его этикетку. На ней должны быть совершенно точно: срок годности и инструкция на русском языке.

Не будет лишним поинтересоваться и сертификатом приобретаемой продукции. Как правило, сертификат хранится непосредственно у самого продавца. Если же вы приобретаете товар на сайте, то там должна быть возможность скачать сертификат. На сертификате должна быть следующая информация: в каком центре страны тестировали эту серию фейерверком, какая компания закупила их у производителя, точная информация о самой продукции, а также информация о том, что фейерверк соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Как и что применять

Согласно закону, частное лицо в праве использовать ракеты, петарды и бенгальские огни первых трех классов опасности. К ним можно отнести хлопушки и бенгальские огни с радиусом действия до 0,5 метра, наземные фейерверки с «холодным» огнем. Вне зависимости от того, какой вариант развлечения выбрали вы, внимательно изучите инструкцию. Стоит особое внимание обратить на то, где именно можно зажигать ту или иную пиротехнику.

Ни в коем случае не запускайте фейерверки с балкона. Если запускаете их на улице, то важно установить их не ближе 50 метров к окнам домов.

Какая предусмотрена ответственность

Напомним, что за запуск пиротехники в неразрешенных для этого местах грозят штрафы. Так, физлицо могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, в условиях особого противопожарного режима – на 5 тысяч рублей.

Должностным лицам нарушение обойдется значительно серьезнее — до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – до 400 тысяч рублей. Если из-за пиротехники произошел пожар, ответственность может доходить вплоть до уголовной.