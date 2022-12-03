В Адмиралтейском районе после капремонта открылась старейшая библиотека

В Адмиралтейском районе после проведенного капитального ремонта открылась одна из старейших библиотек города — «Измайловская». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в ведомстве, здесь появились тематические классы, зоны для проведения мастер-классов, комната для матери и ребенка, интерактивный книжный лифт. Также теперь библиотека оборудована таким образом, что в ней будет комфортно передвигаться и людям с ограниченными возможностями.

Эта библиотека была открыта в 1927 году. Библиотека работала даже в период блокады. Ее сотрудники приносили книги в различные госпитали. Сейчас библиотечный фонд «Измайловской» составляет порядка 50 тысяч книг. Посещают библиотеку порядка 10 тысяч человек.