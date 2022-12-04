В Сестрорецке построили вертолетную площадку при больнице № 40

В Сестрорецке построили вертолетную площадку при больнице № 40
Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Для городской больницы №40 Курортного района Сестрорецка на Заречной дороге построили посадочную площадку для вертолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Новая вертолетная площадка способна принимать все типы вертолетов максимальной взлетной массой до 12 тонн, такие как: Ка-32, Ансат, Eurocopter, Bell, Robinson и другие», – уточнили в сообщении, добавив, что площадка оснащена системой светосигнального оборудования, благодаря чему ее можно эксплуатировать вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Также отмечается, что в рамках строительных работ были сформированы четыре земельных участка общей площадью 4000 квадратных метров, отведенных под посадочную площадку и дорогу к ней.

«Объем вложенных инвестиций составил более 37,5 млн. рублей», а – добавили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на месте производственной зоны «Ржевка» в Петербурге появится автобусный парк.

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