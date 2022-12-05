Лопату Беглова некому держать — в Петербурге не хватает дворников

Власти Санкт-Петербурга снова не смогли справиться с климатической ситуацией: коммунальные службы оказались не готовы к снегопаду в первые дни декабря. Смольный не смог обеспечить достаточное количество кадров.

Как сообщает Мойка78, несмотря на сокращение дефицита специальной техники, на что указывает информация с сайта госзакупок, персонала по-прежнему не хватает. По информации, поступающей от жителей Санкт-Петербурга, рекрутировать дворников и операторов снегоуборочных машин в администрации пытаются посредством социальной рекламы. Баннеры размещают на станциях метрополитена.

Также найм ведется в интернете. Тем не менее, говорить о решении проблемы не приходится, несмотря на обещания в 70 тысяч рублей в качестве заработной платы. Сайты по поиску работы были размещены около 50 вакансий для уборщиков снега в Северной столице. Причем, все они касаются, водителей и трактористов.