В Петербурге обсудили перспективы и особенности профессиональной реализации людей с особенностями здоровья

Тему профессиональной реализации людей с особенностями здоровья рассмотрели в Санкт-Петербурге на очередном пресс-бранче, организованном банком Уралсиб. Городское правительство пытается создать для таких людей комфортные условия для жизни и поддержать их льготами, субсидиями и другими социальными мерами. А петербургский бизнес оказывает им помощь с трудоустройством и обучением. Участники мероприятия поделились своим опытом трудоустройства людей с особенностями здоровья, их профессиональной адаптации и интеграции в коллектив.

Так, Анастасия Верховцева, начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала Банка Уралсиб, рассказала об инструментах, которые способны помочь плодотворному взаимодействию работодателей с такими людьми. От руководителя требуется больше внимания уделять таким сотрудникам, но только в период адаптации, которая может длиться немного дольше, чем у других работников. Когда человек полностью интегрируется в коллектив, он уже не будет отличаться от своих коллег.

Уважение, которое проявляют к сотруднику с особенностями здоровья — залог того, что он будет чувствовать себя на равных. Эксперт подчеркнула, что таким людям на работе не нужна жалость. Они зачастую предпочитают не делать акцент на каких-то особенностях, которые отличают их от остальных.

В Уралсибе есть сотрудники с особенностями здоровья. Например, главный специалист IT-подразделения банка Александр Зинченко, который работает в банке с ноября 2021 года. Диагноз молодого человека — ДЦП, его правая рука функционирует с ограничениями. Весной 2021 года Александр принял участие в чемпионате Ironstar Kazan 2021, где ему предстояло совершить заплыв на 1 морскую милю. Тогда Уралсиб оказал ему поддержку, а уже осенью Александр стал стажером в банке. Успешно проявив себя, он перешел на должность главного специалиста. Как вспоминает сам Александр, коллеги приняли его хорошо, адаптация прошла быстро и незаметно. При этом он имеет возможность работать удаленно и продолжать заниматься спортом.

В Санкт-Петербурге много других примеров бизнеса, где работают люди с особенностями здоровья. К примеру, клининговая компания Анатолия Мовшовича, где заняты люди с инвалидностью по слуху.

Илья Сметанин, директор центра «Работа-i», также отметил большие перспективы, которые открывает сфера клининга для трудоустройства инвалидов. Он рассказал о том, как один из сопровождаемых центром ребят стал работать в сфере клининга и на сегодняшний день его зарплата составляет 45 тысяч рублей в месяц.

«Работа-i» занимается трудоустройством выпускников коррекционных школ, молодых людей с инвалидностью и воспитанников детских домов. Ежегодно центру удается трудоустроить 140-150 человек. Многие из таких ребят просто не знают, что им делать после окончания интерната или коррекционной школы. Сотрудники «Работа-i» мотивируют их на поиск работы и помогают понять важность реализации в профессии.

В другом социальном проекте Анатолия Мовшовича под названием «Мир на ощупь» работают незрячие люди. «Мир на ощупь» — интерактивное пространство в полной темноте, где смоделированы привычные нам локации и помещения (жилая комната, рынок, кафе и др.). Незрячие гиды сопровождают посетителей пространства, помогают им сориентироваться. Всего в проекте задействован 21 сотрудник с инвалидностью по зрению. «Мир на ощупь», по словам инициатора проекта, посещают как туристы, так и жители Санкт-Петербурга. Иногда здесь проводят тренинги.

Люди с особенностями здоровья могут реализовать себя в творческих профессиях. Для этого в Северной столице создаются проекты, о которых также поговорили на встрече. С весны в Санкт-Петербурге работает инклюзивная площадка «Нормальное место», где есть коворкинг, керамическая, швейная, кулинарная и графическая мастерские, проходят различные лекции, выставки, семинары. Девиз площадки — «Только для всех».

Фонд «Антон тут рядом» — еще один проект, который помогает «особенным» людям в профессиональной реализации. Как рассказала Оксана Машина, административный директор одного из центров фонда, «Антон тут рядом» организовал обучение людей с расстройством аутического спектра в собственных мастерских фонда (гончарной, кулинарной, швейной, компьютерной и др.). Одновременно с подопечными фонда проводят занятия по развитию коммуникации. Обучившись, они начинают работать в мастерских фонда, выполнять коммерческие заказы и, конечно, получать зарплату. Также «Антон тут рядом» помогает людям с аутизмом в трудоустройстве на открытом рынке труда. Как отметила Оксана Машина, все люди с аутизмом — разные, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Фонд помогает им раскрыть свои таланты, научиться жить в социуме и взаимодействовать с окружающим миром.