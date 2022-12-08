Креативный туризм в России может развиваться как самостоятельное направление

У России есть все возможности для развития креативного туризма, который отвечает современным запросам экономики впечатлений. Такой оценкой в рамках пленарного заседания «Креативное влияние туризма на развитие территорий» в рамках международного форума TRAVEL HUB поделилась Юлия Рыбакова, советник руководителя Ростуризма.

«Креативный туризм – это новая свежая тема для российского туризма, и неслучайно, что ее обсуждение открыто на площадке в Санкт-Петербурге – креативного города мирового масштаба. В сфере креативного туризма Санкт-Петербург однозначно является лидером, а Россия благодаря своим ресурсам готова сказать свое веское слово в сфере креативных индустрий в целом», — заявила Юлия Рыбакова, которая выступила на TRAVEL HUB по видеоконференц-связи.

По ее мнению, креативный туризм выступает инновационным направлениемв работе с культурным наследием, традиционным культурным туризмом, а в более широком концептеон освежает туристический опыт за счет вовлечения в образ жизни территорий. «Старт дискуссии на петербургском форуме TRAVEL HUB дает важную веху отбивки формирования в нашей стране в течение 1-3 лет понимания того, что такое креативный туризм, и его оформления как самостоятельного направления и национального туристического продукта», — резюмировала Юлия Рыбакова.

О ФОРУМЕ TRAVELHUB-2022 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ключевое деловое событие в сфере туризма – Петербургский международный туристский форум TRAVEL HUB-2022 – проходит с 7 по 9 декабря в Северной столице.

В этом году у традиционного форум TRAVEL HUB – концептуально новый формат, объединяющий несколько мероприятий под общей темой устойчивого развития туризма и его влияния на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях.

Трехдневная программа TRAVEL HUB-2022 включает несколько деловых мероприятий – пленарные, дискуссионные и форсайт-сессии, круглые столы и конференции, сопровождаемые онлайн-трансляцией.Подробная программа Форума доступна на сайте https://travelhub.spb.ru.

Форум TRAVEL HUB-2022 – это десятки выступлений экспертов, аналитика, прогнозы и дискуссии о самых важных вопросах развития внутреннего и въездного туризма. Участие в форуме бесплатно для всех гостей.

Форум организован Комитетом по развитию туризма и Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга при поддержке Корпорации Туризм.РФ.