Петербуржец, избивший свою мать из-за денег, получил срок

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местному жителю, который избил свою мать-пенсионерку, желая заполучить ее деньги. За это его он проведет 3 года в колонии строгого режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, инцидент произошел 9 октября 2021 года. Осужденный требовал от своей матери 1948 года рождения от дать ему 1,3 млн рублей за проданный земельный участок.

Пенсионерка отказала, из-за чего сын несколько раз ударил ее по голове. Свои противоправные действия он дополнял угрозами, обещая бить женщину, пока она не согласится.

По словам осужденного, он требовал от пострадавший день денежных средств, не зная точную сумму, полученную с продажи участка. Вину он признал частично. Перед матерью извинился

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК (исправительная колония – прим. ред.) строгого режима», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мужчина, пытавший убить человека «Лахта Центре», был осужден на 6 лет колонии строгого режима.