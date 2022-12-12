Россиянам рассказали, какие категории граждан получают льготы на жилье

Для некоторых категорий россиян предусмотрены льготы для ипотечного кредитования. Gazeta.spb выяснила, кому из граждан России они положены.
Например, военнослужащие могут получить ипотеку с низкими процентами. При этом вероятность одобрения в случае с ними выше, чем в обычной ситуации.
Молодожены и семейные пары, где есть маленький ребенок, могли получить субсидированную ипотеку. Так молодые супруги, ставшие родителями после 1 января 2018 года, могли получить ипотеку под 6%. В это же время остальные граждане не смогли бы получить потеку ниже 10%.
Кроме того, молодые семьи получают примерно треть стоимости жилья, если их возраст не превышает 36 лет. Согласно имеющимся данным, в первой половине 2022 года, размер субсидии составлял 69 261 ₽ за квадратный метр.
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