Amazon не оспорил назначенные в РФ штрафы

Компания Amazon не оспорила назначенные ей российским судом штрафы из-за отказа удалять запрещенную в стране информацию.

По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, компания не оспорила решение суда в срок. Оно вступило в силу еще 25 ноября.

Как сообщила Гуринчук «Интерфаксу», у компании есть время для оплаты штрафов до 25 января 2023 года. Если этого не произойдет, материалы будут переданы судебным приставам для принудительного взыскания.

Напомним, что 18 октября суд признал компанию Amazon виновной в совершении двух правонарушений. Они были связаны с отказом удалять запрещенную в РФ информацию. Организации назначили наказание в виде штрафов на общую сумму в 4 миллиона рублей.