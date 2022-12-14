Amazon не оспорил назначенные в РФ штрафы

Amazon не оспорил назначенные в РФ штрафы
фото: baltphoto

Компания Amazon не оспорила назначенные ей российским судом штрафы из-за отказа удалять запрещенную в стране информацию.

По словам пресс-секретаря Таганского суда Зульфии Гуринчук, компания не оспорила решение суда в срок. Оно вступило в силу еще 25 ноября.

Как сообщила Гуринчук «Интерфаксу», у компании есть время для оплаты штрафов до 25 января 2023 года. Если этого не произойдет, материалы будут переданы судебным приставам для принудительного взыскания.

Напомним, что 18 октября суд признал компанию Amazon виновной в совершении двух правонарушений. Они были связаны с отказом удалять запрещенную в РФ информацию. Организации назначили наказание в виде штрафов на общую сумму в 4 миллиона рублей.

деньги


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В петербуржской коммуналке произошел пожар
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Под прицелом сети: что делать, если ваши данные незаконно используют в интернете
ЦБ РФ продлил послабления для МФО в части резервов на займы мобилизованных
С Собчак будут судиться из-за неуплаты за установку камина
Amazon не оспорил назначенные в РФ штрафы
Врач рассказала, как избежать проблем с сосудами в холода
В Петербурге ежесуточно с гриппом госпитализируют порядка 200 детей