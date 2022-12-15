Синоптики рассказали, какую погоду ждать 16 декабря

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 16 декабря, в Петербурге не ожидается неблагоприятных метеорологических явлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В этот день в городе ожидается облачная погода. Ночью и утром местами петербуржцев будет ждать небольшой снег. Однако днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет южный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, в окрестностях местами до может похолодать до -13 градусов, днем -5…-7 градусов.

В то же время на дорогах возможна гололедица, также ожидается повышение атмосферного давления.

С первых дней зимы Санкт-Петербург постепенно утопает в снегу. Особенно ярко горожане почувствовали это 12 и 13 декабря после того, как за сутки циклон «Биргин» принес в виде осадков почти 20 сантиметров снега.

На фоне пробок от 7 до 10 баллов утром и вечером, а также множественных аварий горожане отправили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить предприятия, ответственные за уборку города.

В связи с произошедшим на днях потеплением город вспомнил про такое явление как капель. Однако как быстро потеплело, также быстро и вернулись холода, из-за чего на крышах Петербурга образовалась наледь.

На многих домах города снег стал превращаться в наледь и под тяжестью сползать. Пока наледь остается на крышах, но еще одна капель — и обрушения не избежать. По прогнозам синоптиков, до 20 декабря у коммунальных служб есть время привести крыши в порядок — именно до этого дня Петербург ждут устойчивые мороз.