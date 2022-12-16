Минпросвещения пообещал бесплатный спортклуб каждой школе в РФ

В 2023 году в каждой российской школе появится свой собственный спортивный клуб. Об этом рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Мы ставим задачу, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб, театральный кружок», – цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы министерства, сегодня в школах, расположенных на территории страны, была создана 31 тысячи спортивных школах. Более того, имеется реестр, согласно которому в 24 из 40 тысяч школ созданы школьные театры. И все это, подчеркнул Сергей Кравцов, будет сделано бесплатно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в бюджет Санкт-Петербурга поступили 2,4 миллиарда рублей от Министерства здравоохранения на то, чтобы поднять заработные платы врачей и других медицинских работников до определенных для отрасли целевых показателей. «Целевой показатель» для врачей, к которому должен стремиться Смольный в 2022 году, равен 138 тысяч 370 рублей.