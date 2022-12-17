Санкт-Петербург: морозы сменит первая оттепель

Ночь с 17 на 18 декабря в Санкт-Петербурге может стать самой морозной за весь месяц. В пределах города температура может опуститься до -13 градусов, а в Ленинградской области похолодание приведет к ее снижению до -20 градусов.

«По нашим расчётам, минимальная температура воздуха опустится до -11…-13 градусов, а по области ожидается -10…-15, а в отдельных районах подморозит до -20 градусов», – сообщил в своем официальном telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом, грядущая ночь может оказаться самой холодной за эту зиму. Следует отметить, что долго похолодание не продлится: уже к вечеру теплый атмосферный фронт повысит температуру до -3…-5 градусов в Северной столице. В Ленинградской области будет немного похолоднее: в пределах -3…-8 градусов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что серьезных изменений погодных условий в субботу, 17 декабря, в Санкт-Петербурге не ожидается. Возможен небольшой снег и легкое потепление.