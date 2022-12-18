Похищенный в Петербурге мальчик встретился с мамой

Похищенный в Петербурге ребенок спустя год встретился с мамой. По версии следствия, происшествие случилось в декабре прошлого года. Мужчина, будучи отцом мальчика, подкараулил свою бывшую жену по пути в детский сад, затем избил ее и похитил ребенка. Он увез его в неизвестном направлении.

По словам источника Gazeta.SPb, отца задержали в Железногорске Курской области. Там он скрывался вместе с ребенком. Год назад мужчина подкараулил свою бывшую супругу по пути в детский сад. Он нанес несколько ударов женщине по лицу и голове, после чего похитил ребенка и скрылся с места происшествия.

Вскоре после этого мужчину объявили в федеральный розыск, однако найти и задержать удалось только сейчас. На данный момент мужчина находится под стражей.

«Матвей был очень растерянный, не знаю, можно ли это назвать напуганным. Достаточно быстро он нашёл со мной контакт, я принесла игрушки из дома, динозавриков, собачку, и сразу быстренько начали говорить о том, о сём, о том, что дома его ждут братики, попугайчик. Скоро поедем домой», — рассказала изданию 78.ru мать мальчика.

По ее словам, она не видела своего ребенка год и 10 дней. Она отметила, что ребенок на встречу отреагировал спокойно, «все прошло гладко». Маму свою ребенок узнал.