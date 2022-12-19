Билайн рассказал о том, как улучшил качество связи в Петербурге и Ленобласти

В 2022 году сотовый оператор билайн продолжил работу по улучшению качества услуг для клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одним из главных проектов стала оптимизация настроек сети, позволившая расширить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета.

В течение нескольких месяцев специалисты билайна проводили работы по оптимизации настроек базовых станций мобильной связи и корректировке углов наклона установленных на них антенн. Работы затронули более 400 сайтов (места, где расположено оборудование связи) – это значительная часть сети оператора. Большинство корректировок специалистам необходимо было провести вручную, но часть настроек была реализована на программном уровне.

Оптимизация позволила увеличить площадь покрытия сети и нарастить скорости для клиентов в тех локациях, которые обслуживаются данным оборудованием. В частности, это ЖК и новостройки с большим количеством жителей, где правильно разместить инфраструктуру связи – отдельная непростая задача. Дополнительно нужно отметить, что в крупных ЖК билайн также использует базовые станции, в которых реализована технология MIMO 4T4R, позволяющая существенно нарастить пропускную способность сети.

Помимо Санкт-Петербурга, работы по оптимизации затронули сайты в таких городах, как Всеволожск, Гатчина, Сосновый Бор, Кировск, Тосно и другие, включая также ряд небольших населённых пунктов.

«В этом году мы сфокусировались на том, чтобы сделать нашу сеть 4G ещё более эффективной. Для этого мы не только провели масштабные работы по оптимизации настроек оборудования, но и осуществили рефарминг – перевели полосу радиочастот 2100 МГЦ из 3G в 4G. Это позволило расширить пропускную способность всей сети в Петербурге и Ленобласти и значительно нарастить скорости мобильного интернета для наших клиентов. Согласно зафиксированным нами результатам, в Петербурге после рефарминга средняя скорость интернета 4G выросла на 30%, а в Ленобласти – на 25%», — добавляет Евгений Брянцев, директор билайна в Петербурге и Ленобласти.

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