Стало известно, во сколько обойдется россиянам приготовление оливье на Новый год

В этом году приготовление самого популярного салата на новогоднем застолье вновь подросло в цене. С ноября 2021 года по ноябрь 2022 года стоимость приготовления салата оливье в России увеличилась на 8,53 процента.

Интересно, что дороже, чем другим, приготовление оливье обойдется жителям Чукотского автономного округа — 792,4 рубля, Камчатского края — 788,68 рубля, а также Магаданской области — 681,77 рубля.

Каким регионам, напротив, удастся сэкономить на приготовлении традиционных новогодних блюд, вы можете узнать в дзен-канале.