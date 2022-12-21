Россияне теряют интерес к фоторедакторам с искусственным интеллектом

Взрывной рост популярности фоторедакторов с нейросетью сменился падением интереса к ним. Сервисам не удается удержать интерес пользователей надолго. Анализ трафика экспертами показывает снижение увлечения такими сервисами.

На примере мобильного приложения Lensa, которое рисует портреты с помощью нейросетей, аналитики МегаФона рассказали, что происходит с трафиком абонентов в фоторедакторах с искусственным интеллектом.

Трафик приложения Lensa в конце ноября подскочил в 20 раз. Популярность приложения начала расти с 21 ноября после появления обновления. Нейросеть в сервисе способна сгенерировать портреты пользователей в самых разных техниках — от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Соцсети заполонили фотографии, созданные искусственным интеллектом. С каждым днем поток пользователей в Lensa увеличивался в полтора-два раза, и спустя неделю трафик уже в 20 раз превышал показатели начала ноября.

Тренд повлек за собой рекордный рост трафика и на других онлайн-платформах по редактированию фотографий. Так, показатели сервисов Go Art и Fotor в ноябре подскочили на 80-90%.

Однако массовое увлечение «умными» фоторедакторами оказалось кратковременным. Интернет-трафик в приложении Lensa с 1 декабря начал падать — в среднем на 20% в день.