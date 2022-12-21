Второй вестибюль «Московской» откроются 26 декабря в Петербурге

Второй вестибюль «Московской» откроются 26 декабря в Петербурге
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В следующий понедельник, 26 декабря, после капитального ремонта открывается второй вестибюль станции метро «Московская». Об этом сообщил в вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Открытие очень своевременное – в туристический сезон “Московская” активно используется для поездок в аэропорт», – подчеркнул он в своем официальном telegram-канале, отметив, что в настоящий момент специалисты заканчивают пуско-наладочные работы и устанавливают программное обеспечение.

В вестибюле обновили облицовку стен и колонн из природного камня, а также напольное покрытие. Также были проведены ремонтные работы в подземном пешеходном переходе под Московским проспектом.

«Теперь вестибюль 2 станции “Московская” выглядит так, как изначально задумывали его архитекторы», – добавил Кирилл Поляков.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что поезда между Санкт-Петербургом и Ленинградской область начнут ходить по новому расписанию в праздники.

"Московская" кирилл поляков метро


 

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