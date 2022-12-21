Поезда между Петербургом и Ленобластью начнут ходить по новому расписанию в праздники

Пригородные электрички, курсирующие между Санкт-Петербургом и Ленинградской области, будут ездить по обновленному графику в период новогодних праздников. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

«С 31 декабря 2022 года по 7 января 2023 года движение пригородных поездов будет осуществляться по графику субботы», – сообщили в официальном telegram-канале пассажироперевозчика.

Также отмечается, что 8 января будущего года поезда будут ездить по воскресному графику. Некоторые изменения будут внесены в расписание пригородных поездов на Северном и Московском направлениях, а также Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях Октябрьской железной дороги.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что где в Санкт-Петербурге не получится проехать ближайшее время.