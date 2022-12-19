Петербуржцам рассказали, где не получится проехать ближайшее время

В ближайшее время жителей Петербурга вновь ожидают дорожные ограничения. Так, будут запреты на проезд в Выборгском районе. С 21 декабря 2022 года по 16 января 2023 года из-за строительства газопровода не получится проехать по улице Сергея Марго от Удельного проспекта до Костромского проспекта. Об этом сообщает местная ГАТИ.

Кроме этого, ограничения коснутся Московского района, где будут прокладывать инженерные сети. Так, с 20 октября 2022 года по 29 января 2023 года закроют движение по Дизельному проезду в муниципальном округе Звездное от Московского шоссе до Среднерогатской улицы.

Помимо этого, с 21 декабря 2022 года по 29 января 2023 будет закрыт проезд для автомобилистов по Дизельному проезду в муниципальном округе Звездное от Московского шоссе до Среднерогатской улицы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года на транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом планируется ограничить движение. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Ограничение будет действовать с 00:00 до 01:00 в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года. В это время нельзя будет проехать по съезду с ЗСД на Шуваловский проспект при движении от КАД Север. Все остальные съезды на транспортной развязке будут работать в обычном режиме.