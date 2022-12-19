Съезд с ЗСД на Шуваловский проспект в Петербурге закроют на время

В ночь с 19 на 20 декабря 2022 года на транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом планируется ограничить движение. Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Ограничение будет действовать с 00:00 до 01:00 в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года. В это время нельзя будет проехать по съезду с ЗСД на Шуваловский проспект при движении от КАД Север. Все остальные съезды на транспортной развязке будут работать в обычном режиме.

Во время действия ограничений подрядная организация будет устанавливать конструкции рамы, на которой расположены дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 19 декабря, жителей Петербурга ожидает облачная погода. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

Также горожан ночью умеренный снег, а днем — небольшой, говорят в ведомстве. Ночью также возможна метель. Ветер будет юго-западный, западный с порывами до 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градусов.