Петербургское МЧС предупредило горожан об ухудшении погоды

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 19 декабря, жителей Петербурга ожидает облачная погода. Об этом сообщает пресс-служба местного МЧС.

Также горожан ночью умеренный снег, а днем — небольшой, говорят в ведомстве. Ночью также возможна метель. Ветер будет юго-западный, западный с порывами до 7-12 метров в секунду, ночью местами порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градусов.

В то же время на дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 16 декабря, центральная часть Санкт-Петербурга стала почти непроходима для автомобилей. В час-пик жителям города пришлось продираться через 8-балльные пробки.

«О людях этой зимой вообще не думают. Переходы в снегу, остановки в снегу, где там новая концепция уборки Беглова?», – прокомментировала состояние улиц и дорог пользовательница социальной сети во «ВКонтакте.

Жители Северной столицы уже выражали недовольство по поводу качества работы снегоуборщиков. Тем не менее, к нему по-прежнему есть вопросы.