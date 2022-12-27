Следком Петербурга устроил доследственную проверку из-за смерти ребенка от батарейки

Следственный комитет Петербурга начал доследственную проверку по факту смерти годовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение трех недель врачи одной из петербургских клиник боролись за жизнь годовалого ребенка. В желудке девочки нашли батарейку. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что 4 декабря родители девочки обратились в медицинское учреждение. Родители девочки — граждане Узбекистана. При этом на миграционном учете состоит только отец девочки, уточняет источник.

По данным источника, девочка проглотила круглую батарейку еще около трех месяцев назад. На днях девочка скончалась.

Сейчас следственный комитет проводит комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти девочки.