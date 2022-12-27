В Петербурге сотовые операторы подписали Меморандум с рекомендациями по строительству инфраструктуры

Участники телеком-отрасли и Правительство Санкт-Петербурга подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Документ содержит ряд рекомендаций по установке вышек сотовой связи, которыми должны будут руководствоваться участники рынка.
Целью Меморандума называется создание условий для обеспечения жителей Петербурга качественным покрытием сетей связи, привлечение новейших знаний для строительства высококачественной и надежной инфраструктуры, а также развитие и укрепление сотрудничества между сторонами. Меморандум обозначает общие условия и даёт рекомендации по размещению антенно-мачтовых сооружений, опор двойного назначения и других конструкций.
Со стороны Правительства документ подписали Комитеты по информатизации и связи, имущественных отношений, по благоустройству, по градостроительству и архитектуре, по энергетике и инженерному обеспечению, по транспорту. Со стороны телекома – сотовые операторы и компании – строители инфраструктуры.
Для реализации Меморандума стороны выражают намерение при размещении сооружений связи следовать рекомендациям, перечисленным в приложении к документу.
Среди рекомендаций: размещать оборудование как на специально возводимых опорах, так и с привлечением городской инфраструктуры (в том числе на опорах ГУП СПб «Горэлектротранс» и СПб ГБУ «Ленсвет»); устанавливать антенно-мачтовые сооружения на расстоянии не менее 50 метров друг от друга; наносить маркировку с QR-кодом, содержащим подробную информацию о сооружении и др.
«Все последние годы потребление мобильного интернета в Петербурге продолжает увеличиваться. Так, если в ноябре 2021 года на одного клиента билайн приходилось в среднем 20 Гб трафика, то в ноябре 2022 года – уже 24,6 Гб, то есть рост составил почти 25%. При этом более 50% потребления трафика приходится на тяжелый контент – то есть это видео, большие файлы, онлайн-игры и т.п. Чтобы справиться с растущим потреблением данных и удовлетворить потребности клиентов в стабильной и быстрой связи везде, где им это необходимо, операторам требуется активно развивать сеть, — комментирует Евгений Брянцев, директор билайна в Петербурге и Ленинградской области. — Поэтому мы однозначно поддерживаем появление Меморандума, который объединяет видение регуляторов и участников рынка по развитию инфраструктуры и даёт конкретные рекомендации по размещению оборудования, большинство из которых мы уже начали выполнять. Нахождение в едином информационном поле, а также встречи и консультации, которые предполагает Меморандум, должны способствовать более быстрому решению вопросов строительства и поддержания работы объектов связи. Мы рассчитываем, что этот шаг поможет развитию современных сетей и росту качества цифровых сервисов, необходимых для комфортной жизни петербуржцев».