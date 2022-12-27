В Петербурге сотовые операторы подписали Меморандум с рекомендациями по строительству инфраструктуры

Участники телеком-отрасли и Правительство Санкт-Петербурга подписали Меморандум о взаимопонимании в области развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Документ содержит ряд рекомендаций по установке вышек сотовой связи, которыми должны будут руководствоваться участники рынка.

Целью Меморандума называется создание условий для обеспечения жителей Петербурга качественным покрытием сетей связи, привлечение новейших знаний для строительства высококачественной и надежной инфраструктуры, а также развитие и укрепление сотрудничества между сторонами. Меморандум обозначает общие условия и даёт рекомендации по размещению антенно-мачтовых сооружений, опор двойного назначения и других конструкций.

Со стороны Правительства документ подписали Комитеты по информатизации и связи, имущественных отношений, по благоустройству, по градостроительству и архитектуре, по энергетике и инженерному обеспечению, по транспорту. Со стороны телекома – сотовые операторы и компании – строители инфраструктуры.

Для реализации Меморандума стороны выражают намерение при размещении сооружений связи следовать рекомендациям, перечисленным в приложении к документу.

Среди рекомендаций: размещать оборудование как на специально возводимых опорах, так и с привлечением городской инфраструктуры (в том числе на опорах ГУП СПб «Горэлектротранс» и СПб ГБУ «Ленсвет»); устанавливать антенно-мачтовые сооружения на расстоянии не менее 50 метров друг от друга; наносить маркировку с QR-кодом, содержащим подробную информацию о сооружении и др.