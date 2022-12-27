«Россети» завершили присоединение крупнейшей в мире ветроэлектростанции к Единой национальной электрической сети

Энергетическая компания «Россети» завершила работу по технологическому присоединению Кольской ВЭС к Единой национальной электрической сети. ВЭС подключена к подстанции 330 кВ «Мурманская», второму по мощности центру питания Мурманской области.

Дополнительную ячейку 150 кВ, построенную на открытом распределительном устройстве, оснастили произведенным в России оборудованием — микропроцессорными устройствами релейной защиты и элегазовым коммутационным оборудованием.

Кольская ВЭС, рассчитанная на ежегодную выработку порядка 750 ГВтч электроэнергии, состоит из 57 генерирующих установок, которые расположены на территории 257 гектаров. Благодаря работе ВЭС выброс углекислого газа в атмосферу можно будет сократить на 600 тыс. тонн.

Все необходимые условия для выдачи мощности первой очереди ветропарка, которая составляет 170,4 МВт, уже созданы компанией «ЭЛ5-Энерго», собственником Кольской ВЭС. А в первом квартале 2023 года планируется завершить работы по вводу оставшейся мощности ветропарка, достигнув запланированных 202,35 МВт.

Проект технологического присоединения объектов возобновляемой энергетики за Полярным кругом стал самым северным, реализованным Группой «Россети». В 2022 году также была введена высокоавтоматизированная подстанция 220 кВ «Зубовка», обеспечивающая выдачу мощности сразу пяти ветропарков. Она расположена в Астраханской области и имеет подключение к сетям Берестовской ВЭС в Ставропольском крае.