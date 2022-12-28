Почти половина петербуржцев хочет переехать в другую страну

Почти половина жителей Санкт-Петербурга – 48% – хотела бы сменить постоянное место жительства и обосноваться в другой стране. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного «HeadHunter Северо-Запад».

Согласно статистике, каждый десятый петербуржец (11%) уже покинул Россию. При этом о смене региона страны задумывается 13% горожан и еще 1% заинтересован в переезде в соседний город. Тех же, кто полностью доволен жизнью в Санкт-Петербурге и никуда переезжать не намерен, удалось насчитать только 27%.

В открытом доступе можно найти сведения о наиболее популярных направлениях для переезда. Так, например, проживание в Европе интересует 73% опрошенных, для 44% наиболее предпочтительны США и Канада. В азиатские государства хотели бы переехать 36% респондентов, в страны СНГ – 35%, а в Саудовскую аварию и ОАЭ – 16%.

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