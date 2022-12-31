В Пулково 31 декабря задержали 14 рейсов

Сегодня, 31 декабря, из Петербурга задерживается вылет 14 рейсов. Об этом говорится в онлайн-табло аэропорта «Пулково». Так, задерживается вылет в Уфу авиакомпании «Северный Ветер», который должен был вылететь в 10:10.

Помимо этого, не сможет вовремя вылететь рейс в Челябинск авиакомпании «Россия» и в Калининград «Победы» и «Уральских авиалиний». Не вылетит вовремя самолет и в Москву (S7) и Минеральные Воды («Россия»).

Также «Победа» не сможет вылететь в указанное время в Ульяновск, Нижнекамск, Минеральные Воды, Минск. «Уральские авиалинии» задерживают вылет в Екатеринбург, AlMasria Universal Airlines — в Шарм-Эль-Шейх, S7 — в Новосибирск, «Северный ветер» — в Оренбург.