В Петербурге семьи мобилизованных освободили от пени за просрочку ЖКУ

В Санкт-Петербурге семьи мобилизованных были освобождены от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных слуг (ЖКУ). Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Согласно тексту документа, семьи мобилизованных освобождены от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

«Эта мера поддержки будет действовать до момента прекращения действия контракта», – уточнили в сообщении, добавив, что бумажное заявление можно направить в организацию, начисляющую пени, или оформить в Личном кабинете в ГИС ЖКХ.

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